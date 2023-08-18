Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя.

Такой прогноз делает разведсообщество США, пишет Washington Post.

"Мрачная оценка основана на жестоком мастерстве России в защите", - пишет издание и добавляет, что в обороне РФ "превзошла все ожидания".

Мелитополь считается "воротами в Крым" из-за того, что является ключевым транспортным узлом сухопутного коридора на полуостров.

Издание также пишет, что недавно Киев направил на фронт дополнительные резервы, включая танки "Челленджер" и БМП "Страйкер", но еще не прорвал главную линию обороны РФ.

Эксперты, опрошенные WP, пока ставят под сомнение взятие не только Мелитополя, но и Токмака. При этом со стороны властей США идут рекомендации Киеву сосредоточить все силы на одном участке и там совершить прорыв. Но Украина "выбрала другую стратегию" более мелкомасштабных штурмов на разных участках.

Представители Пентагона сообщили изданию, что не исключают продолжения контрнаступления ВСУ и зимой, "в нарушение исторических примеров". "Но Москва может и преуспеть в зимних боевых действиях. Известно, что русские могут сражаться в холодную погоду", - заявил военный чиновник.

Прогнозы разведки, с которыми ознакомили конгрессменов на закрытых встречах "уже вызвали игру обвинений".

Некоторые республиканцы заявляют, что теперь нет смысла выделять Украине запрошенные Байденом 20,6 миллиардов долларов. Другие конгрессмены из обеих партий критикуют Белый дом, что тот ранее не направил более мощных вооружений.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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