В пятницу, 18 августа, в Украине продолжается 541-й день войны с Россией.

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18 августа

07.35 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

07.07 Москву сегодня ночью вновь атаковали дроны. Как сообщают российские паблики, один из них ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити". Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения — около 30 кв. метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был сбит, а на Экспоцентр упали обломки.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", - заявил Собянин.

В аэропорте Внуково был остановлен вылет авиарейсов.