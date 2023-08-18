Подводим итоги 541-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня с утра украинские военные телеграм-каналы писали о занятии ВСУ северной части села Работино на Запрожском направлении.

Бои за село идут ещё с начала июня. На него приходится основной удар украинского контрнаступления, направленный на Токмак и Мелитополь (до которого от Работино 75 километров).

"Ситуация продолжает быть динамичной, ведутся активные боевые действия", - пишет паблик Deep State.

Российские военные телеграм-каналы еще вчера подтверждали появление ВСУ на северных окраинах Работино. Сегодня с утра они пишут о том же и продолжающихся боях на севере села. В то же время один из представителей российской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов отрицает заход ВСУ в Работино, утверждая, что бои идут на подступах к селу, а не внутри его.

Напомним, что западные СМИ пишут о введении в бой под Работино ключевых резервов ВСУ - бригад, вооруженных "Мардерами", "Челленджерами" и "Страйкерами".

Об этом позавчера сообщил Forbes, а сегодня - Washington Post (к чьей статье мы еще вернемся) и обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Он пишет, что Украина ввела в бой стратегические резервы около Работино.

Такой вывод делается на основании видео с танком "Челлерджер", который стоит на вооружении82-й десантно-штурмовой бригады.

Это соединение в статье называется "лучшей бригадой" и частью "стратегических резервов" ВСУ. Бригада состоит из двух тысяч бойцов, вооруженных не только Challenger 2, но и немецкими БМП Marder и американскими колёсными БТР Stryker.

В ходе подготовки к наступлению бойцы прошли двухмесячное обучение в Великобритании.

Рёпке называет ввод 82-й бригады в бой "планом Б" украинского руководства. По его данным изначально бригаду планировалось использовать уже после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь захваченной территории.

То есть данные об этой бригаде как "последнем резерве" ВСУ западные СМИ публикуют уже массово.

При этом далеко не факт, что в случае исчерпания ресурса 82-й бригады контрнаступление будет свернуто. Военные паблики и обозреватели предполагают, что имеет место принцип "карусели" - одновременно с наступлением одной бригады идет восстановление доукпомлектование других, которые, дождавшись своей очереди, вступят в бой (а предыдущая отправится на отдых).

Таким образом, по всей вероятности, обеспечивается непрерывность атак и, соответственно, изматывание сил противника.

А, учитывая, что ВСУ в основном атакуют малыми группами, которые сложнее поражать артиллерией и с воздуха, то такую тактику можно использовать довольно длительное время.

Обратная сторона этой тактики "размягчения" российской обороны - крайне медленное продвижение, которое не дает крупных прорывов. А, учитывая, что воевать при стабильной погоде осталось месяца полтора, это ставит вопросы к тому, каких стратегических целей успеет к тому времени добиться контрнаступление.

Кроме того, потери есть даже при такой тактике, и они существенные. Так, Bild пишет, что при взятии одного только Старомайорского на Времьевском выступе Украина потеряла 31 единицу техники, в том числе - 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой.

Такой исход битвы, считает издание, является "успехом для России".

"Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и бронетехники наступающих украинских войск. Россия знает, что Украина имеет гораздо больше проблем, чем РФ с заменой и ремонтом техники", - пишет газета.

По информации Bild, с начала контрнаступления украинская армия потеряла половину - девять из 18 - поставленных Германией танков Leopard 2A6.

"Хотя многие из поврежденных танков поддаются ремонту, это оказывается затруднительным, поскольку места ремонта находятся примерно в 1000 км к западу, а некоторые поврежденные немецкие танки застряли под огнем противника в районе Запорожья", – говорится в публикации.

При этом российская армия каждый месяц поставляет в Украину от 20 до 50 "новых" или модернизированных основных боевых танков, говорится в статье.

"Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступит, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь. Россия полагается на усталость. Остается вопрос, сможет ли Украина возместить нынешние потери военной техники", – резюмирует Bild.

Перспективы контрнаступления

На вопрос о перспективах освобождения ключевых городов юга Украины в ближайшие месяцы, американская Washington Post отвечает отрицательно.

Ссылаясь на данные разведки США, журналисты пишут, что Украина в этом году не сможет достичь ключевой цели своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя. "Мрачная оценка основана на жестоком мастерстве России в защите", - пишет издание и добавляет, что в обороне РФ "превзошла все ожидания".

Мелитополь считается "воротами в Крым", поскольку является ключевым транспортным узлом сухопутного коридора на полуостров. При этом эксперты, опрошенные WP, пока ставят под сомнение взятие не только Мелитополя, но и куда более близкого Токмака.

Издание также пишет, что недавно Киев направил на фронт дополнительные резервы, включая танки "Челленджер" и БМП "Страйкер", но еще не прорвал первую линию обороны РФ.

Со стороны властей США идут рекомендации Киеву сосредоточить все силы на одном участке и там совершить прорыв. Но Украина "выбрала другую стратегию" мелких штурмов на разных участках (почему - мы описывали выше: ВСУ пытаются экономить технику, которая при более концентрированном ударе понесет большие потери, что, к слову, показали первые дни контрнаступления - Ред.).

Представители Пентагона сообщили изданию, что не исключают продолжения контрнаступления ВСУ и в холода. "Но Москва может и преуспеть в зимних боевых действиях. Известно, что русские могут сражаться в холодную погоду", - заявил военный чиновник.

Прогнозы разведки, с которыми ознакомили конгрессменов на закрытых встречах "уже вызвали игру обвинений", пишет Washington Post.

Некоторые республиканцы заявляют, что теперь нет смысла выделять Украине запрошенные Байденом 20,6 миллиардов долларов. Другие конгрессмены из обеих партий критикуют Белый дом, что тот ранее не направил более мощных вооружений, что и вызвало проблемы с наступлением.

В то же время украинские военные эксперты, близкие к Офису президента, говорят, что положение России ухудшится, даже если ВСУ не возьмут Мелитополь, Токмак или другие ключевые пункты, а лишь приблизятся к ним. Тогда сухопутный коридор в Крым окажется под ударом ствольной артиллерии ВСУ.

Такую мысль в одном из эфиров высказал бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Отметим, что для этого к тому же Мелитополю нужно подойти примерно на 25-30 километров, если говорить об обычных, самых доступных снарядах для гаубиц натовского образца.

Сейчас украинская армия примерно в 75 километрах от Мелитополя по прямой. Но если говорить о наземном наступлении, до по кратчайшему пути до рубежа стрельбы по крымскому коридору ВСУ нужно преодолеть еще 66 километров.

Для сравнения - наступая от Новоданиловки до Работино украинская армия за два с половиной месяца прошла чуть более пяти километров. Не приблизившись еще, как утверждается на Западе, даже к основной линии российской обороны.

Также в СМИ все чаще звучит мнение, что замедленное контрнаступление позволяет РФ оборудовать все новые линии обороны на ближних и дальних подступах к Мелитополю и Токмаку, превращая их в "крепости".

Вероятно, эти соображения и вызывают пессимистические оценки западных чиновников, о которых пишет американская пресса.

И в том же контексте стоит рассматривать "прохладные" статьи западных журналистов о мобилизации в Украине. Мы уже рассказывали, что в американских и британских СМИ вышел целый ряд материалов о том, что украинцы, в отличие от первых дней войны, потеряли мотивацию служить и готовы платить за "откос" от мобилизацию и за возможность уехать за границу.

Статьи эти начали появляться на фоне усилий Киева по борьбе с коррупцией в военкоматах (главная цель которой - увеличить темпы мобилизации, уменьшив число тех, кто избегает призыва за деньги) - а также участившимися заявлениями, что "воевать будут все" и что надо готовиться к затяжной войне.

Все это, скорее всего, напрямую связано с контрнаступлением - и тем, что оно, судя по всему, сильно затягивается. И здесь становится понятно, почему западные медиа так массово пишут о нежелании многих украинцев идти воевать.

Дело в том, что исход и контрнаступления, и войны в целом решит количество резервов, которые успеют выставить и подготовить Киев и Москва. И, если в Украине сорвут планы по мобилизации, то перед Западом встанет вопрос - смогут ли ВСУ выполнить свои задачи - даже с учетом тех огромных инвестиций, которые союзники вкладывают в украинское контрнаступление.

Видимо, этим и объясняется информационная гиперактивность украинской власти по "зачистке" коррупции в военкоматах, а также начало рекламных кампаний о том, что ходить в ТЦК - "не страшно".

Детальнее заявления властей о "долгой войне" мы анализировали здесь.

Удары по Москва-сити и Запорожью

Москву сегодня ночью вновь атаковал дрон. Он ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити". Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения — около 30 кв. метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был сбит, а на Экспоцентр упали обломки. Пожара и пострадавших нет.

В минобороны РФ заявили, что около четырех утра беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и области, но после воздействия средств ПВО аппарат изменил траекторию полета и упал на нежилое здание.

Момент взрыва дрона попал на видео.

Судя по другим роликам, один из павильонов Экспоцентра в Москве-Сити частично пострадал, но не разрушен.

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Днем появилась новая информация о налете на Москва-Сити, и его эвакуировали на улицу. Но позже эта информация не подтвердилась.

Российские паблики пишут, что эвакуация началась после звонка человека, который представился министром экономического развития Максимом Решетниковым. Его министерство работает в одном из кварталов бизнес-центра. Власти РФ считают, что звонили из Украины.

Как видим, снова беспилотники падают в районе крупнейшего делового центра России.

"Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам", - заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

В то же время минобороны РФ, как мы помним, объяснило "залет" дрона к Москва-сити тем, что он сбился с курса после воздействия РЭБ.

Еще одна атака на россиян произошла в Черном море. Минобороны России заявило, что ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя.

В сообщении говорится, что в 22.55 ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя.

"В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки", - говорится в заявлении ведомства.

Российские паблики пишут, что эти корабли сопровождали танкер с нефтью, но данная информация не подтверждена. Украина этого удара не комментировала. При этом обычно в последнее время успешные попадания по российским бортам Киев берет на себя и публикует видео, записанные с морского дрона.

В Украине рассказали сегодня, что россияне начали учить экипажи своих кораблей противодействию морским дронам. Как сообщает подчиненный министерству обороны Military Media Center, идет активная подготовка военный моряков, а также расчетов береговых войск.

Одновременно принимаются меры противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.

Смогут ли эти меры свести на нет ущерб россиян от украинских дрон-атак в Черном море - пока вопрос. Но в любом случае, если к отражению этой угрозы начали готовиться, то эффект от применения морских дронов станет со временем ниже (так происходит, впрочем, с любым новым вооружением, поскольку противник к нему приспосабливается и находит меры противодействия).

Тем временем СNN сообщает, что ряд сотрудников администрации президента США Джо Байдена скептически оценивают украинские удары дальнобойными ракетами по Крыму с целью сорвать российскую логистику.

У Байдена считают эти атаки "в лучшем случае отвлечением внимания, а в худшем — пустой тратой ценных ресурсов в стратегии, которая, по мнению многих аналитиков, теперь слишком сильно растянула украинские войска между несколькими направлениями атаки".

"Это (удары по Крыму - Ред.) немного выбило россиян из равновесия, но не сделало ничего решающего. И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении", — заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

США одобрили F-16. Что дальше?

США вчера одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов. Об этом сперва сообщило Reuters, а затем подтвердили в Белом доме.

Письмо подписал глава Госдепа Энтони Блинкен. В нем Дании и Нидерландам даются официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу F-16 Украине.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — говорится в письме Блинкена двум официальным лицам. копию которого имеет агентство.

Он сказал, что это позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

В Дании уже подтвердили, что получили разрешение от американцев. Но добавили, что решение о том, когда самолеты F-16 поступят в Украину, еще не принято. При этом голландские СМИ пишут, что это может произойти не ранее, чем через год.

По данным источников газеты The Netherlands Times, украинские пилоты, вероятно, не закончат обучение на F-16 раньше лета следующего года. Только после этого могут быть поставлены и сами истребители.

F-16 — "сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо", чтобы использовать в условиях войны, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов.

То, что США выдали разрешение на реэкспорт своих боевых самолетов Украине - решение, безусловно, знаковое. Поскольку американцы, еще в мае заявившие, что одобрят поставки F-16, с тех пор почти три месяца ничего конкретного по этому поводу не делали.

С другой стороны, обучение пилотов еще не начато (по крайней мере, так говорят официально), и сами же США разрешили передавать Украине истребители только после окончания летных курсов. Которые продлятся, как писалось выше, около года.

О том, что истребителей не будет раньше следующего лета, сообщали и Воздушные силы Украины. То есть в ближайший год западная авиация своей роли в этой войне играть не будет. Но, вероятно, на Западе хотят таким образом подтолкнуть Кремль к завершению войны - намекая, что в 2024 году Россия может столкнуться в Украине с другим уровнем вооружений.