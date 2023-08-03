В Нацгвардии сообщают о продвижении на 650 метров на Мелитопольском направлении
Бригады Нацгвардии продвинулись на 650 метров в глубину обороны РФ на Мелитопольском направлении.
Об этом сообщил представитель НГУ Николай Уршалович на брифинге.
Географию этих боев он не сообщил, но говорит, что возле Работино удалось захватить российскую БМП-3.
На прошлой неделе поступали сообщения, что ВСУ начали крупное наступление на этом участке. Но через несколько дней западные СМИ, которые об этом сообщали, заявили, что крупных успехов у новых атак нет.
Напомним, что Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении.
Ранее в Минобороны Украины рассказали, сколько территорий освободили ВСУ за время наступления.
Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.
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