За прошедшие сутки на нескольких участках фронта произошло более 30 боестолкновений с российской армией. При этом украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Под вражеским огнем оказались более 10 населенных пунктов на Авдеевском направлении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинки.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного, бил по утраченному Старомайорскому и другим населенным пунктам.

Помимо этого, на Запорожском направлении россияне нанеслм более 20 авиационных и артиллерийских ударов. На Херсонском направлении – более 25.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки. Россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел авиационные и артиллерийские обстрелы в около 30 населенных пунктах.

Кроме того, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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