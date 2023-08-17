Анализируем итоги 540-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются масштабные бои на южном фронте.

В районе Урожайного, об освобождении которого ВСУ объявили на днях, украинские войска продвинулись на юг, заявляет Генштаб ВСУ. То есть в сторону деревни Завитне Бажання. Российские паблики это подтверждают, а также пишут, что украинские силы атакуют также на восток от Урожайного.

При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение.

Украинские военные паблики пишут, что сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки, которая находится южнее Урожайного. От Старомлыновки открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю. Еще ранее эксперта полагали, что именно там РФ организует основную линию обороны.

Оценки продвижению Украины в Урожайном дают и западные СМИ.

New York Times пишет, что отвоевание "крошечного села" означает, что Украина теперь удерживает позиции на обоих берегах реки Мокрые Ялы, что открывает ей больше возможностей

"Тот факт, что прогресс в медленно идущем контрнаступлении Киева теперь измеряется повторным захватом небольших деревень, подчеркивает, насколько сложными стали боевые действия", - делает вывод издание.

Российские телеграм-каналы сегодня сообщали о том, что продолжаются ожесточенные бои и на ореховом направлении - в районе Работино и уже на окраинах самого села (ВСУ штурмуют это село с начала июня).

На этом участке, как мы уже рассказывали, Украина, судя по информации западных СМИ, ввела резервную 82-ю бригаду, усиленную танками Challenger 2. Они уже появляются на фронтовых фото и видео, хотя раньше на "передке" их заметно не было.

Также появляется все больше информации о том, что на южном фронте замечены немецкие БМП Marder, которых также раньше видно не было.

Это подтверждает предположение о том, что ряд формирований, укомплектованных этой техникой, Украина до последнего времени в бой не вводила. Как сообщали западные журналисты и военные аналитики - их держали для введения в бой после прорыва первых линий российской обороны для развития наступления вглубь захваченной территории.

Но ситуация, похоже, сложилась иначе: первые линии пока не прорваны, а резервы уже вводятся - если опираться на информацию, которую публиковали на Западе. Украина официально не подтверждала, что задействует резервы.

В этой связи показателей анализ немецкой газеты Bild, которая задается вопросом - сможет ли Украина с учетом нынешнего уровня потерь продолжать наступление достаточно долго для того, чтоб выйти к основным целя на юге страны?

Издание пишет, что боях за Старомайорское (село около Урожайного) Украина потеряла 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой.

Bild считает, что, несмотря на потерю села, такой исход битвы является успехом для России.

"Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и бронетехники наступающих украинских войск. Россия знает, что Украина имеет гораздо больше проблем, чем РФ с заменой и ремонтом техники", - пишет издание.

По информации Bild, с начала контрнаступления украинская армия потеряла девять из 18 поставленных из Германии высокотехнологичных танков Leopard 2A6.

"Хотя многие из поврежденных танков поддаются ремонту, это оказывается затруднительным, поскольку места ремонта находятся примерно в 1000 км к западу, а некоторые поврежденные немецкие танки застряли под огнем противника в районе Запорожья", – говорится в публикации.

Издание напоминает, что, несмотря на обещание около 100 современных западных основных боевых танков (Leopard 2, Challenger и Abrams) в январе 2023 года, ни Германия, ни Великобритания, ни США пока их не выполнили.

"Напротив, российская армия каждый месяц поставляет в Украину от 20 до 50 новых или модернизированных основных боевых танков. Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступит, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитполь, Волноваха или Мариуполь. Россия полагается на усталость. Остается вопрос, сможет ли Украина возместить нынешние потери военной техники", – резюмирует Bild.



На Бахмутском направлении, где ВСУ с мая ведут атаки на фланги вокруг города, довольно давно не было слышно о какой-то динамике. ВСУ объясняют это тем, что Россия перебрасывает все новые резервы на это направление, укрепляя свою оборону. Об этом сегодня заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады Жорин.

По его словам, это в основном это десантники, которые ранее были выведены с других участков фронта и доукомплектованы.

"В свою очередь туда они планируют завести тоже новые свежие силы, которые они недавно собрали. Потому что у них пока достаточно сил и резервов, чтобы формировать новые подразделения и перекидывать сюда. Людям нужно быть в реальном мире касательно того, что у врага там что-то заканчивается. Пока что у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", - говорит Жорин.

По его словам, под Бахмутом воюет, в том числе, кадыровский батальон "Ахмат".

Отметим, что 3-я штурмовая бригада, которую представляет Жорин, сформирована в том числе из бывших "азовцев". При этом "Азов" в составе Нацгвардии во главе с вернувшимися из Турции командиром Денисом Прокопенко ("Редисом") уже восстановился как самостоятельное соединение и вернулся на фронт, сообщил представитель Нацгвардии Николай Уршалович.

Сейчас "азовцы" удерживают позиции в районе Серебрянского лесничества северо-западнее Лисичанска, где россияне ведут наступательные действия.

Ракетные удары и "кочующие" пилоты ВСУ

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар в Новомосковском районе Днепропетровской области. Пострадавших нет, куда попало - власти не конкретизировали.

Минобороны РФ тоже заявило о ракетной атаке по региону - но не в Новомосковске, а по эшелону с боеприпасами на станции Межевая, которая ближе к Донецкой области, опубликовав видео с поражением вагонов. Украина не подтверждала прилёты в этом районе.

Касаемо ракетных ударов россиян - западные СМИ пишут о том, что одной из ключевых целей Москвы стали украинские аэродромы. А именно - авиабазы, взлетно-посадочные полосы, центр подготовки пилотов и флот бомбардировщиков, которые запускали Storm Shadow и Scalp.

Поэтому Киев "спешно перевозит летчиков и авиацию", которая наносит удары дальнобойными ракетами, пишет Financial Times. Украинские пилоты вынуждены теперь постоянно курсировать между десятками авиабаз и коммерческими аэропортами.

В связи с прилетами в самой России вводят то, что в Украине уже давно введено - уголовную ответственность за публикацию видео последствий и работы ПВО.

В Совете федерации РФ разработали пакет поправок, по которым нарушителям будет грозить до 50 тысяч рублей штрафа, а за повторные нарушения — до трех лет тюрьмы. Исключением станут лишь сведения, которые распространяют официальные органы власти или публикуют СМИ.

Призывы к введению ответственности за публикации фото и видео прилётов предложили ввести "власти" Крыма после недавних ударов по Крымскому мосту и другим объектам. В Украине подобная ответственность была введена в марте 2022 года.

Если россияне это сделают, а главное - добьются исполнения этих норм - то пиар-эффект от ударов Киева по территории России станет заметно ниже. Как уже писали западные медиа - информационное значение этих ударов для Украины гораздо выше, чем военное.

Но скрыть последствия прилетов будет непросто, поскольку их, вероятно, все равно будут публиковать украинские телеграм-каналы и западные СМИ, а также оппозиционные российские ресурсы.

Когда и куда будет наступать РФ

В РФ заявляют о подготовке нового наступления российской армии в Украине.

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идёт", — заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов.

Newsweek со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, заявляет, что армия РФ готовит новое наступление на следующую весну. "У русских будет собственное наступление", - заявил источник.

Издание пишет, что украинские власти и командиры "с очень большой вероятностью ожидают, что россияне начнут подготовку в начале октября, чтобы затем весной совершить большой рывок".

Направлений новых российских атак, как уже анализировала "Страна", может быть несколько:

- Купянско-Лиманское, где уже сейчас идет наступления российской армии

- Авдеевское - с целью выхода до границ Днепропетровской области, заходя в тыл группировке ВСУ, которая сейчас действует на Времьевском выступе

- наиболее опасное направление - удар в направлении Запорожья и Днепра, который, в случае успеха, рассечет логистику ВСУ на всем юге страны и, не исключено, позволит россиянам создать новый плацдарм на правом берегу реки Днепр - с угрозой наступления к границам Приднестровья с целью отрезать Украину от Черного моря.

Впрочем, как мы уже неоднократно писали, все эти сценарии упираются в вопрос наличия резервов у россиян - как людей, так и вооружений.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин привел интересную цифру - по его словам, 45 тысяч москвичей воюет в Украине. Если допустить, что эта цифра достоверна, то можно сделать приблизительный вывод о численности действующей российской армии в Украине.

Население Москвы, по данным Росстата, составляет почти 9% от общероссийского - 13 миллионов человек. Если исходить из того, что 45 тысяч москвичей составляют те же 9% и в составе армии, то численность группировки РФ, воюющей в Украине, будет составлять около 500 000 военных.

Но, по распространенному мнению, в процентном отношении москвичей призывали в армию значительно меньше, чем россиян из провинции. Поэтому реальная цифра российских войск в Украине может быть еще выше.

В апреле бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко оценивал численность российской армии в Украине размере 526 тысяч человек.

По оценкам командования ВСУ, которые были озвучены весной этого года, численность российских войск, действующих против Украины, составляла более 360 тысяч человек.

В начале января глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в Украине воюет примерно 326 тысяч россиян. При этом в апреле он сказал, что РФ отправляет на войну в среднем по 20 тысяч человек в месяц. То есть, с начала года их группировка могла вырасти еще на 120 тысяч (без учета потерь).

А в феврале министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия мобилизовала полмиллиона человек, а не 300 тысяч, как заявлялось официально в Кремле.

То есть в целом, заявления украинских чиновников и экспертов выводят примерно на ту же цифру, которая была названа выше - группировка в районе полумиллиона человек.

Если нынешние темпы набора контрактников Россия сохранит, то к следующему апрелю-маю по идее сможет поставить под ружье еще 160-180 тысяч военных.

При этом в РФ утверждают, что эти темпы еще выше названных Будановым и составляют "один полк в сутки", как заявлял в конце июня министр обороны Шойгу. По его словам, в день на контракт в среднем поступает 1336 человек (то есть, порядка 40 тысяч в месяц).

Что же до численности украинских сил, то их общее количество оценивают в размере миллиона. При этом снайпер ВСУ Константин Прошинский заявляет, что непосредственно на передовой воюет только около 300 тысяч военных. Если эти данные верны, то сейчас ВСУ не имеют на фронте численного преимущества.

Иными словами, судьбу войны, если она не закончится в ближайшее время некими договоренностями и перекинется на 2024-й год, решит, в том числе мобилизация, которую ведет Украина и, не исключено, может объявить новую волну и Россия, чтоб резко усилить свое превосходство в численности личного состава. Слухи о новой волне мобилизации в РФ ходят постоянно, но официально Москва их пока опровергают. В июне Путин, когда комментировал этот вопрос, сказал, что будет ли объявлена мобилизация или нет, зависит от тех целей, которая РФ ставит в войне. Его слова можно трактовать таким образом, что если России намерена лишь удерживать фронт с небольшими подвижками в расчете на скорое перемирие, то новой волны мобилизации не потребуется. Если же цели будут более масштабными, либо если война будет очевидным образом затягиваться, то мобилизация возможна.

Тем временем Украина мобилизационные усилия активно наращивает. Сегодня Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов, что он обещал сделать ранее.

"Страна" уже разбирала, как такое решение поможет в борьбе с коррупцией в сфере мобилизации и приводила мнение по этому поводу работников военкоматов. Многие из них считают, что пока есть спрос со стороны мужчин, желающих уехать за границу за деньги, будет и предложение.

Но очевидно, что вопрос доукомплектования ВСУ встает сейчас действительно остро, и власти стараются устранить "утечку" уклонистов через коррупционные схемы. А также усиливают риторику о том, что война затягивается, а воевать пойдут все.

В частности, заявление об этом сделал зампредседателя Комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев. По его словам, в Украине идет мобилизация, которая предусматривает четыре "волны". Пока в необходимости призыва всех мужчин нет, но, если таковая возникнет, воевать пойдут все.

"Это зависит от того, сколько эта война будет идти и сколько ресурсов будет задействовано со стороны РФ", — сказал Чернев. По его словам, если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то "пойдут все".

"Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", - сказал нардеп.

Тем не менее, такие заявления, которые в последнее время резко участились, весьма показательны. И демонстрируют, что власть уже пытается готовить общество не к "победе до конца года", а к чему-то иному.

Туман по F-16 и "пессимизм" от Саркози

Сегодня стало известно, что Германия передала Украине две дополнительные пусковые установки системы ПВО IRIS-T. Ранее немцы отдали Киеву столько же "Пэтриотов".

При этом планы по передаче Украине истребителей F-16 пока зыбкие. Их точно не будет этой осенью или зимой, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, на самолете были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракет России. "Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", - добавил спикер Воздушных сил.

В НАТО сегодня также не особо добавили оптимизма. Генсек Альянса заявил, что окончательное решение по поставкам Украине истребителей еще не принято. Но оно "вполне возможно", добавил Столтенберг.

Ранее в Белом доме заявили, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена. Хотя планировалось, что тренинги начнутся уже в августе.

Другие представители Запада - правда, уже отставные, что позволяет им говорить более откровенно - высказывают еще меньше оптимизма.

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что не верит в возврат Крыма в Украину и предлагает провести там референдум под международным контролем.

"Слова западных лидеров о поддержке Украины до последнего сильны и категоричны. Но что значит "до конца"? Идет ли речь о взятии Донбасса? Крыма? Или идти до Москвы? Аннексия Крыма в 2014 году представляла собой очевидное нарушение международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен", - заявил Саркози.

Он добавил, что, по его мнению, "для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества".

С аналогичными предложениями он выступил в отношении других захваченных РФ территорий.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на местах. Украинцы, что вполне понятно, будут стремиться вернуть то, что у них несправедливо отняли. Но если им это не удастся в полной мере, то выбор будет стоять между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, и иным выходом: снова прибегнуть к референдумам, строго контролируемым международным сообществом, чтобы окончательно и прозрачно решить эти территориальные вопросы", - сказал Саркози.

Он также не верит во вступление Украины в ЕС. Саркози считает, что Евросоюз даёт Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".

В Офисе президента резко ответили Саркози. Советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что это "фантастическая преступная логика", которая "оправдывает захватнические войны России" и показывает "одну из фундаментальных причин сегодняшней войны".

"Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении", - пишет Подоляк.

Также он пишет, что Саркози "сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны".

Вероятно, Подоляк имеет ввиду 2008 год, когда тогдашний президент Франции Саркози и канцлер ФРГ Меркель не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Между тем, слухи о том, что возобновление переговорного процесса между воюющими сторонами на тех или иных условиях все-таки возможно, продолжают активно курсировать в политических кругах. Насколько они реалистичны, мы подробно разбирали здесь.