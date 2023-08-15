Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 10-го армейского корпуса, воюющего на Мелитопольском направлении.

Видео визита к военнослужащим Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклад о ходе и особенностях боевых действий, потребностях военных в вооружении и боеприпасах", – сообщил президент.

Также Зеленский вручил награды отличившимся бойцам.

Напомним, по данным западных СМИ, этот корпус ввели в бой на втором этапе наступления украинских войск, чтобы добиться продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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