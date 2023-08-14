Российские войска перешли в контратаку в селе Урожайное на запорожском направлении.

Об этом заявляет военный эксперт BILD Юлиан Репке.

"В Урожайном продолжаются ожесточенные бои, поэтому я не менял свою карту и пока не сообщал, что оно "освобождено". В данный момент происходит российская контратака", - заявляет журналист.

Ранее в Минобороны заявили об "определенных успехах" в районе Урожайного.

Паблики российских подразделений, которые воюют за Урожайное, пишут, что сохраняют часть позиций в селе, но говорят, что ситуация для РФ там сложилась тяжелая.

В то же время украинские телеграм-каналы пишут, что бои идут уже на южных окраинах Урожайного, при этом РФ ведет интенсивный артиллерийский огонь, который мешает ВСУ закрепиться в населенном пункте.

Напомним, что в сводке Генштаба говорилось, что ВСУ закрепляются на юге, россияне атакуют под Купянском, Бахмутом и Запорожьем.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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