По Запорожской области россияне ночью ударили ракетами С-300.

Об этом сообщает областная ОВА.

В пригороде Запорожья разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В селе Степное погибли два пенсионера, еще одна пожилая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напомним, что РФ ночью 14 августа обстреляла Херсон, три человека ранены.

По данным Генштаба, ВСУ закрепляются на юге, россияне атакуют под Купянском, Бахмутом и Запорожьем.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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