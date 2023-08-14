Военные сообщили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами в Одессе во время сегодняшней атаки РФ.

"Это означает, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В сети публикуют новые видео последствий ночного обстрела Одессы.

Вот еще видео, на которых видно, что улицы засыпало осколками разбитых окон, местами повреждены крыши. Спасатели продолжают тушить последствия возгорания.

Напомним, что ночью Одессу атаковали российские "Шахеды" и ракеты "Калибр". Все они были сбиты.

В результате падения обломков и пожара пострадали трое работников супермаркета.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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