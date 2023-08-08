Вокруг Киева сейчас создана самая мощная система ПВО в мире. Слабое место этой системы - боеприпасы. Если Запад не увеличит их поставки, эта зима будет тяжелее предыдущей.

Об этом заявил подполковник столичного командования противовоздушной обороны в комментарии The Times.

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории… Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно", – сказал он.

Ранее в соцсетях разгорелась дискуссия о том, почему Киев прикрыли ПВО, а остальные города остались "без защиты".

Воздушные силы на это ответили, что такие дискуссии "опасны", поскольку удары по Киеву наносятся чаще, чем по другим городам.

Накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для покрытия всей территории страны систем противовоздушной обороны не хватает. Их разместили таким образом, чтобы они наиболее эффективно и рационально работали.

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