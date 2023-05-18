Представитель Воздушных сил ответил на вопрос, почему Киев оснащен эффективной ПВО, пока другие города не так прикрыты. Такой вопрос ему задали в студии телемарафона, ссылаясь на возмущение в соцсетях.

Юрий Игнат на это ответил, что такие дискуссии "опасны", поскольку удары по Киеву наносятся чаще, чем по другим городам.

"Столько ударов, сколько взял на себя Киев - надо посчитать. А там, где бьют чаще - нужно больше защиты, это очевидно должно быть всем", - сказал Игнат.

Он также заявил, что "Украина - большая, а средств защиты неба - мало".

Напомним, появились фото и видео обломков ракет, упавших сегодня в Дарницком районе Киева.

Также полиция и военные опубликовали новые фото и видео последствий обстрела Одесской и Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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