Потери ВСУ во время контрнаступления высоки, и одну из бригад, подготовленных Западом, уже вывели с линии фронта.

Об этом пишет New York Times в новом репортаже с Запорожского фронта.

"Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной обороне русских. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления", - говорится в статье.

"Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен", - сказал Александр, командир батальона.

Украинские военные не разглашают данные о погибших и раненых, но Александр признал, что его бригада понесла большие потери в июне, когда его войска наткнулись на минные поля и попали под натиск российской артиллерии и авиаударов.

"Я много потерял, а некоторые из новичков психически сломлены", - добавил военный. При этом Александр рассказал, что похожие потери были у него в Херсонской области в прошлом году - они были "настолько велики, что он был вынужден трижды заменить членов своего подразделения".

Также, пишет издание, "солдаты на передовой обвиняли командиров в том, что они толкают в бой новобранцев и используют непроверенные подразделения в авангарде контрнаступления".

Кроме того украинские военные в интервью NYT говорили о нехватке нескольких недель подготовки в странах НАТО. Комбат по имени Александр сказал, что часто спорил со своими инструкторами в США: "Они воевали в Афганистане и Ираке, и враг там не такой, как русские".

Также звучат жалобы, что некоторые из западных машин не подходят для войны в Украине. А именно, американские MaxxPro, которые были разработаны для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.

Украинские военные при этом рассчитывают что командование все же найдет слабое место, через которое штурмовые бригады смогут прорваться.

Напомним, в ВСУ назвали основные сложности преодоления российской обороны на юге.

Ранее украинское командование заявило, что Россия применила химическое оружие в районе Новоданиловки, что находится под Ореховым на Запорожском направлении.