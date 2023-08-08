Что происходит на фронте 8 августа. Сводка Генштаба ВСУ
Утром, 8 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.
На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работино.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
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