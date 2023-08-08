Армия РФ почти полностью захватила Новоселовское на Сватовском направлении.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Это село к северо-западу от Сватово, расположенное вдоль трассы в сторону Купянска. Минобороны РФ еще на выходных заявило о его захвате.

Официально Украина этого не подтверждала. Генштаб в своей сегодняшней сводке сообщал, что РФ наступала южнее Новоселовского, но атака была отражена.

Вчера украинское командование заявило об активизации российского наступления в районе Купянска. Deep State это также подтверждает и со ссылкой на военных ВСУ пишет о появлении там свежих российских подкреплений.

"С нашей стороны численность л/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Взводных/ротных опорных пунктов мы фактически не имеем", - рассказывают военные.

Напомним, украинское командование и военные аналитики называют три цели наступления российских войск по линии Купянск-Сватово-Кременная.

Во-первых, выйти на восточный берег Оскольского водохранилища, где удобно держать линию фронта.

Во-вторых, что касается наступления на линии Кременная-Лиман, это попытка зайти во фланг и создать угрозу украинским войскам, которые действуют на правом берегу Северского Донца в районе Северска и Белогоровки.

В-третьих, оттянуть на эту линию фронта украинские силы с других направлений (прежде всего, с южного фронта).

Ранее мы писали, что потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 8 августа за сутки уничтожено 560 оккупантов, вертолет, 10 танков и 12 артсистем.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.