Одессу ночью атаковали 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр".

Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

Все они, по его словам, сбиты, но обломки упали на общежитие и супермаркет. Там до сих пор продолжается пожар.

Пожар, судя по фото и видео, очень мощный. Также от взрыва у многих повылетали окна, пишут местные паблики.

Есть трое пострадавших.

Офис президента публикует видео пожара в одесском супермаркете "Фоззи" после ночного обстрела.

Еще фото и видео пожара в Одессе после ночного обстрела.

Оперативное командование "Юг" и Воздушные силы подтвердили атаку 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр", которые, как сообщается, все сбиты.

Сообщается, что было три волны атак - две беспилотниками и одна ракетами.

Напомним, что ранее россияне ударили ракетами по одному из портов в Одесской области.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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