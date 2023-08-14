Одесса ночью пережила удар "Шахедов" и "Калибров"
Одессу ночью атаковали 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр".
Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.
Все они, по его словам, сбиты, но обломки упали на общежитие и супермаркет. Там до сих пор продолжается пожар.
Пожар, судя по фото и видео, очень мощный. Также от взрыва у многих повылетали окна, пишут местные паблики.
Есть трое пострадавших.
Офис президента публикует видео пожара в одесском супермаркете "Фоззи" после ночного обстрела.
Еще фото и видео пожара в Одессе после ночного обстрела.
Оперативное командование "Юг" и Воздушные силы подтвердили атаку 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр", которые, как сообщается, все сбиты.
Сообщается, что было три волны атак - две беспилотниками и одна ракетами.
Напомним, что ранее россияне ударили ракетами по одному из портов в Одесской области.
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