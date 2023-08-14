Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы.



Они сообщают, что наибольшие повреждения получил супермаркет. Ранены три сотрудника супермаркета.



Кроме того, повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения.

ГСЧС публикует фото.

Напомним, что ночью 14 августа Одессу атаковали 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр". Оперативное командование "Юг" и Воздушные силы сообщили, что все они были сбиты.

Было три волны атак - две беспилотниками и одна ракетами.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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