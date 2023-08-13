В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 августа.

Информация появилась на странице украинского командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

На Купянском направлении противник пытался наступать юго-восточнее Андреевки Луганской области. На Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного. На Запорожском направлении были попытки армии РФ восстановить утраченное положение в районе восточнее Работино. ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах.

Накануне в Генштабе заявили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Работино под Запорожьем. Российские военные паблики писали о бое восточнее села, но оставления своих позиций не подтверждали. Сообщалось, что ВСУ атаковали танковой группой до семи бронемашин.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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