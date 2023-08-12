ВСУ заявляют, что у россиян нет на Купянском направлении даже тактических продвижений.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

"Долгое время они не могут добиться там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, нашу группировку усилили резервами. Мы знаем руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону", - сказал Череватый.

Напомним, ранее россияне заявляли о захвате Новоселовского южнее Купянска. Украинские телеграм-каналы это подтвердили.

У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки, сообщало украинское командование.

Накануне губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что войска России расширили линию фронта на Купянском направлении и постоянно атакуют.

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Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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