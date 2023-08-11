Украинская армия наступает на юге. Россияне атакуют под Купянском и на Донбассе. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 августа.
Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Синьковки и Ивановки;
- Бахмутском – в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы;
- Авдеевском – в районе Авдеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Шахтерском – в районе Урожайного.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 24 авиаудара, совершила 37 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла один удар. ПВО уничтожила четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Ранее в украинском Генштабе сообщили, что за минувшие сутки линия фронта осталась без изменений.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.
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