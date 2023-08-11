В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 августа.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Синьковки и Ивановки;

Бахмутском – в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 24 авиаудара, совершила 37 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла один удар. ПВО уничтожила четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что за минувшие сутки линия фронта осталась без изменений.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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