Утром 11 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.



В течение суток произошло 34 боевых столкновений.



На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области.



В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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