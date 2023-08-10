В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку по состоянию на 18:00 10 августа.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области;

Бахмутском – в районе Богдановки;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 49 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила семь ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Ранее в украинском Генштабе сообщали, что ВСУ достигли частичного успеха на южном фронте.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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