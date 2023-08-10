В Купянском районе Харьковской области, где РФ ведет масштабное наступление, объявлена обязательная эвакуация.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы Купянской РВА Андрей Канашевич.

В прикрепленном документе указаны 37 населенных пунктов, откуда должны уехать люди.

Ориентировочно эвакуации подвергается более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Ранее жителей Купянского района Харьковской области призывали "принять решение" о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и других областей.

Накануне замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.

Также мы писали, что россияне сбросили авиабомбу на Купянск, повредив здание горсовета. А вчера командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал на Купянское направление и провел совещания с командирами.

Тем временем война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.