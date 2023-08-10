В полночь, 10 августа, россияне сбросили на Купянск в Харьковской области авиабомбу ФАБ-250. Повреждено здание горсовета.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

С утра произошел еще один обстрел города, поврежден дом, отметил губернатор.

"В полночь враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. В эту минуту информация о пострадавших не поступала", - написал Синегубов.

Также за прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

А в селе Кондрашовка Купянского района от обстрела ранены 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Также на Купянском направлении украинские военные отбили попытки атак россиян возле Синьковки и Ивановки. Оккупанты понесли потери.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал в район боевых действий на Купянское направление и провел совещание с командирами.

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