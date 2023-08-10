Сырский приехал на Купянское направление и провел совещания с командирами
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в район боевых действий на Купянское направление.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, проведены совещания с командирами.
"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения. Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна. Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте", - написал Сырский.
Напомним, на этом направлении россияне сейчас ведут активное наступление с целью рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск (так эти цели ранее формулировал сам Сырский).
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне атаковали севернее Синьковки под Купянском, а также северо-восточнее Ивановки.
Детальнее ситуацию на Купянском направлении мы анализировали в отдельном материале.
Ранее мы писали, что в Купянском районе Харьковской области призывают жителей региона эвакуироваться из-за обстрелов.
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