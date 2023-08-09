Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близ зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в Харьковской ОВА в связи с обострением оперативной обстановки, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Ориентировочно эвакуации подвергается более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Накануне в Купянском районе Харьковской области призвали жителей региона "принять решение" о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и других областей.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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