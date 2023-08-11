В пятницу, 11 августа, в Украине продолжается 534-й день войны с Россией.

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11 августа

09.14 За минувшие сутки линия фронта осталась без изменений, сообщает спикер Генштаба Андрей Ковалев.

На юге РФ пыталась контратаковать на Бердянском направлении западнее Старомайорского и на Мелитопольском - западнее Работино.

А также безуспешно наступала в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

ВСУ наступали южнее Бахмута.

На Купянском и Лиманском направлениях, где противник ведет самое мощное наступление, удается удерживать позиции. Атаки были отбиты в районах населенного пункта Надия и южнее Новоселовского Луганской области.

09.03 Угроза ракетного удара по Днепропетровской области, сообщают Воздушные силы.

08.33 Из Украины выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18 лет, пишут пользователи соцсетей.

Киевлянка Елена Цисар, выезжая из Украины на поезде сообщила, что "парни уезжают". Она наблюдала несколько ребят, которые пересекли границу и радостно сообщали об этом родственникам по телефону. Либо же их поздравляли с выездом сопровождающие члены семьи.

""Поздравляю" – шепчет старшая сестра парня, лежащего на верхней полке. Только что они пересекли границу, его выпустили. Нервно звонит телефон – родня спрашивает, выпустили ли Лешу, вздыхает с облегчением".

"В поезде таких ребят много, и они уезжают навсегда. Учиться, работать, жить вне войны. Их выталкивают из страны мамы, бабушки, с ними в сопровождение посылают старших сестер. Чей это выбор, кто управляет этим потоком? Страх, стремление к перспективам, уныние?", - пишет автор поста.

08.17 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.

В течение суток произошло 34 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

08.12 Сообщают о взрыве в Херсоне.

07.27 Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.