За минувшие сутки линия фронта осталась без изменений.

Об этом сообщает 11 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По данным Генштаба, на юге РФ пыталась контратаковать на Бердянском направлении западнее Старомайорского и на Мелитопольском - западнее Работино.

А также безуспешно наступала в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

ВСУ наступали южнее Бахмута.

На Купянском и Лиманском направлениях, где противник ведет самое мощное наступление, удается удерживать позиции. Атаки были отбиты в районах населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского Луганской области.

Ранее в Минобороны назвали основную задачу ВСУ при наступлении на юге. Сообщалось, что продвижение осложнено минированием.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.