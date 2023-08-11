За сутки линия фронта не изменилась - Генштаб ВСУ
За минувшие сутки линия фронта осталась без изменений.
Об этом сообщает 11 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По данным Генштаба, на юге РФ пыталась контратаковать на Бердянском направлении западнее Старомайорского и на Мелитопольском - западнее Работино.
А также безуспешно наступала в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
ВСУ наступали южнее Бахмута.
На Купянском и Лиманском направлениях, где противник ведет самое мощное наступление, удается удерживать позиции. Атаки были отбиты в районах населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского Луганской области.
Ранее в Минобороны назвали основную задачу ВСУ при наступлении на юге. Сообщалось, что продвижение осложнено минированием.
Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.
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