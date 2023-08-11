Власти Харьковской области готовят решение о принудительной эвакуации около 800 детей из Купянска и соседних сел и поселков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы убеждены, что такие действия побуждают людей более внимательно относиться к себе и к своим близким и уезжать. Учитывая то, что российские военные активизировали свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, в опасности находится каждый находящийся там человек и ребенок", - сказал губернатор.

О том, что в Купянском районе Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию детей, Синегубов сообщил сегодня утром.

По его словам, отказаться от принудительной эвакуации детей их родители не могут - в отличие от общей обязательной эвакуации, которая проходит в части Купянского района второй день. За это время были вывезены всего 33 человека.

Напомним, в Купянском районе идет наступление российской армии. В Минобороны Украины заявляли, что уже несколько дней РФ пытается продвинуться к Купянску с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области.