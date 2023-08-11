В Купянском районе Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию детей.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Накануне там объявили обязательную эвакуацию всего населения из-за активных наступательных действий РФ.

За эти два дня были вывезены 33 человека.

"Рассматриваем вопросы принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из г. Купянск. Там, по нашим данным, остались 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье. Зарезервированы места проживания в Харькове и за пределами Харьковской области", - сказал Синегубов.

Также было принято решение, что очное обучение в регионе возможно только в укрытиях учебных заведений.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.

Кроме того, на днях сообщалось, что еще в девяти населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи районов ведения боевых действий, проведут принудительную эвакуацию детей.