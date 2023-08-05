Принудительную эвакуацию детей проведут еще в девяти населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи районов ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Соответствующее решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения по обращению Донецкой ОВА.

Речь идет о городе Ямполь, поселке Заречное и селах Торское, Ореховатка, Никоновровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.

Из-за постоянных российских обстрелов оттуда планируют принудительно эвакуировать 130 детей.

Кроме того, из 5-километровой опасной приграничной зоны в Сумской области уже эвакуировали 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов допустил эвакуацию жителей Купянска в случае ухудшения военной ситуации.

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