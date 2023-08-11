Россияне расширили линию фронта на Купянском направлении, серая зона значительно увеличилась.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, штурмовые отряды армии РФ постоянно проводят атаки на Купянском направлении, но украинские защитники стоят на своих позициях.

Также он сообщил, что, помимо Купянского направления, постоянно под обстрелами находятся населенные пункты на севере области, Богодуховский и Харьковский районы.

Сегодня Синегубов заявлял, что власти Харьковской области готовят решение о принудительной эвакуации около 800 детей из Купянска и соседних сел и поселков.

Тем временем война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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