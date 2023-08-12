Генштаб ВСУ сообщает о частичном успехе в районе Работино Запорожской области.

Об этом говорится на странице командования в Facebook.

Других подробностей не раскрывается.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Российские военные паблики писали о бое восточнее села, но оставления своих позиций не подтверждали. Сообщалось, что ВСУ атаковали танковой группой до семи бронемашин.

Ранее в Генштабе сообщали, что продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

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Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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