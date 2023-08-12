Украинский военный, который в соцсетях представляется как Kombat Ukraine, рассказал об обстановке под Бахмутом на 11 августа.

По его словам, к северу от Бахмута украинские войска вынуждены были отступить.

В направлении Орехово-Васильевки (к северо-западу от Бахмута) ВСУ "откатились на несколько метров". Та же ситуация под Берховкой, где украинские войска, по словам военного, отошли на более безопасные позиции, поскольку россияне бросили туда резервы, чтобы удержать трассу на Славянск.

Также подкрепления россиян были введены в сам Бахмут.

На юге, под Курдюмовкой, линия фронта не изменилась, там идут позиционные бои по линии канала Северский Донец - Донбасс.

Продвижение у ВСУ есть под Андреевкой, но в само село, "где всего 25 домов", украинские войска не вошли. Цель на этом участке - перейти железнодорожные пути, которые с юга ведут в Бахмут.

Также есть "небольшой успех" в Клещеевке, где ВСУ смогли зайти ещё на одну улицу. Под контролем Украины уже 25% села, говорит военный. Но и там россияне ввели в бой резервы, поэтому сражение идут крайне ожесточенное. Цель в Клещеевке - взять часть уже упомянутой железной дороги, после чего дела, по мнению военного, пойдут быстрее.

По всей линии фронта на этом направлении идут очень жестокие бои, добавляет он.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что продвижение украинских войск под Бахмутом замедлилось.

Мы также сообщали, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.