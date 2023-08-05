Продвижение Вооружённых сил Украины под Бахмутом за последнее время замедлилось - "из-за российской обороны и жёстких контратак".

Статью о ситуации на Бахмутском направлении выпустило издание The Wall Street Journal.

"Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город", - говорится в материале.

Основные бои сейчас ведутся у Клещеевки к югу от Бахмута и в направлении трассы М03 на север (в сторону Славянска).

Украинские солдаты говорят, что их недавние успехи не были существенными. Причина этого - российские обстрелы тяжёлой артиллерией, совершенствование тактики войск РФ и ограниченные собственные силы у ВСУ.

"Мы отбросили россиян примерно на километр, но теперь они возвращаются", - говорит украинский военнослужащий Андрей, командир расчета гаубицы.

По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские войска атаковали их позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули её после ответных контратак украинских сил.

Военнослужащие говорят, что россияне сейчас используют намного больше ударных дронов "и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе".

"Это тяжёлые бои, нам нужно больше людей и больше техники. Мы истощены", - сказал изданию военный врач, во время короткого интервью на перерыве.

Другой медик-волонтёр заявил, что в отличие боев за Бахмут, прошедших зимой и весной, сейчас основные раны у солдат осколочные - от артиллерии.

"Несколько украинских военных заявили, что пехотные атаки и эвакуация раненых затруднены, потому что российские обстрелы из артиллерии полностью лишили их укрытия, сравняв с землёй здания и деревья", - говорится в статье.

Ранее The Wall Street Jounal сообщала, что россияне изменили тактику обороны на оккупированных территориях.

А The New York Times считает, что украинские войска изменили тактику после начала контрнаступления на юге, отбросив то, чему их учили на Западе.