В сети появилось видео танкового боя за поселок Урожайное на Времьевском выступе.

Соответствующие кадры публикуют украинские Telegram-каналы.

За это село уже несколько дней идут тяжёлые бои. Населенный пункт штурмуют ВСУ.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Времьевском выступе на южном фронте. А именно в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского. Южнее Бахмута также есть результаты.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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