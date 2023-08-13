За минувшие сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском направлении РФ наступает в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области, безуспешно.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении РФ предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 склад боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.
Вчера в Генштабе сообщили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Работино под Запорожьем. Других подробностей не раскрывается.
Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.
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