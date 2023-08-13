За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении РФ наступает в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области, безуспешно.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 склад боеприпасов, 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Вчера в Генштабе сообщили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Работино под Запорожьем. Других подробностей не раскрывается.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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