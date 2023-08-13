В Минобороны Украины прокомментировали слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале назвала это "экспертным ажиотажем".

"Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу", - заявила Маляр, не уточнив, какую именно.

Ранее российские паблики сообщали о попытках украинских сил высадиться в районе Казачьих Лагерей. Официально этого ни Украина, ни Россия не подтверждали.

Также в сети появлялось видео боев в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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