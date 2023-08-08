Украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу Херсонской области, западнее села Казачьи Лагери.

Такое заявление сделал военный обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке.

По словам журналиста, он был проинформирован о планируемом рейде еще два дня назад.

"Пока что это похоже на разведывательную атаку, проведённую при помощи скоростных катеров", - заявил Рёпке.

Некоторые российские паблики пишут, что сейчас в районе Казачьих Лагерей идёт бой и было уничтожено от двух до семи украинских катеров. А назначенный РФ "губернатор" региона Владимир Сальдо подтвердил, что была украинская атака, но при этом заявил, что она отбита.

Отметим, что вчера ГУР заявляло, что их спецназовцы из батальона "Шаман" проводят "успешные операции" на левобережье Херсонщины и продвигаются вглубь захваченных РФ территорий.

Впрочем, каких-либо подтверждений о том, что идут бои в глубине левобережной части Херсонской области, не поступало. Пока с обеих сторон пишут и говорят только о боестолкновениях на побережье Днепра.

Как писала "Страна", на днях войска РФ нанесли удар по Херсонской области, ранив двоих местных жителей.

На прошлой неделе РФ обстреляла Херсонщину 52 раза из минометов и артиллерии, четыре человека получили ранения.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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