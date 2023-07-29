Украинцы в Германии стали самой большой группой иностранцев, которая получает пособия от государства.

Об этом пишет Bild.

Речь идет о программе Bürgergeld. Выплаты по ней на одинокого человека составляют 502 евро в месяц, семья из двух партнеров получает 451 евро на человека, за каждого ребенка доплачивают от 318 до 420 евро.

По данным за март 2023 года, число украинцев, получающих эти выплаты, составило 707,7 тысяч человек. Вторую по численности группу составляют сирийцы - 498 тысяч. Далее идут иракцы и афганцы.

По программе Bürgergeld государство оплачивает коммунальные расходы, а также первые два года компенсирует плату за аренду жилья.

"Страна" уже анализировала, почему беженцы из Украины массово сидят на пособиях.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

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