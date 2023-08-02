Россия готова вести войну в Украине еще два-три года. Так считают эксперты правительства Германии.

Об этом сообщает Bild.

Эксперты говорят о милитаризации российского общества и не исключают, что Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

По оценкам экспертов федерального правительства, РФ может увеличить количество активных солдат до 3 млн, если того потребует ход войны. Сейчас численность российских военнослужащих составляет около 1,15 млн. Тогда в российской армии будет больше активных солдат, чем в вооруженных силах Китая. Хотя, как сообщает издание, уровень подготовки многих из этих солдат вряд ли будет очень высоким, существуют и огромные проблемы российских вооруженных сил с их экипировкой.

Тем не менее эксперты предостерегают от недооценки такого сценария.

На что Кремль делает главную ставку на данном этапе войны, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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