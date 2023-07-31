Россия распространяет пропаганду в видеоиграх и на популярных среди геймеров платформах.

Об этом пишет The New York Times.

В публикации говорится, что исследователи выявили более десятка примеров продвижения российских месседжей в играх Minecraft, Roblox, World of Tanks и World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder.

Так, в Minecraft была воспроизведена битва за Соледар, захваченный российской армией. В World of Tanks был воссоздан Парад Победы 1945 года, а в Roblox - "силы МВД" в обличии лего-человечков в форме МВД промаршировали в День России, отмечает газета.

"Эти игры и смежные дискуссионные сайты, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российского агитпропа. В этом виртуальном мире игроки приняли букву Z, символ российских войск, вторгшихся в прошлом году, приняли юридически благовидные территориальные претензии России в Крыму и других местах и повторили попытки Путина очернить украинцев как нацистов и обвинить Запад в конфликте", – говорится в публикации.

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