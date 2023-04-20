Красный Крест призвал не совершать военные преступления в компьютерных играх.

Для этого организация запустила специальный сайт "Играй по правилам".

"Мы, Международный комитет Красного Креста (МККК), призываем всех игроков-шутеров от первого лица играть по Правилам войны, которые защищают человечность и достоинство людей во всем мире", - говорится на сайте.

Уточняется, что призыв касается многопользовательских игр-"стрелялок" (игры, в которые одновременно играет сразу много участников одновременно, разделившись на противоборствующие команды).

Играть по настоящим правилам войны предлагают "чтобы показать всем, что даже у войн есть правила - правила, которые защищают человечество на полях сражений в настоящей жизни".

В частности, правила войны, предлагаемые Красным крестом в играх такие:

не стрелять и не причинять вред тем, кто сдается или уже лежит;

не открывать огонь по гражданским и гражданским зданиям: школам, больницам и жилым домам;

делиться первой помощью даже с врагами.

Правила связаны с реальными правилами войны, которые требуют проявления гуманизма к гражданским лицам, объектам и заботе о раненых по обе стороны конфликта.

Ожидается, что кампания, запущенная МККК, затронет такие игры как PUBG Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege и Escape From Tarkov.

Ранее мы писали, что в культовой игре Call of Duty создали карту Донецка.

Также "Страна" публиковала видео о том, как во время компьютерной игры в GTA житель Донецка оказался под реальным обстрелом.