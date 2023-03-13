Украинской компании GSC Game World, которая разрабатывает игру Stalker-2, грозят фанаты из России.

Они опубликовали свои требования в сообществе "Вестник "Того самого Сталкера" в социальной сети "ВКонтакте" вечером 11 марта.

В посте утверждается, что его авторы обладают множеством конфиденциальных материалов, связанных с проектом, в частности, что у них есть сценарий, скриншоты, рисунки, карты и описания заставок к игре.

В качестве подтверждения они опубликовали десяток скриншотов и концептов к игре и пригрозили разместить весь объем данных в Сети, если GSC Game World не выполнит ряд требований, среди которых "одуматься, переосмыслить своё отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран".

Отдельным требованием идет "возвращение российской официальной локализации" (видимо, речь идет о русской озвучке, так как субтитры в игре будут).

Авторы обращения заявили, что GSC Game World должна выполнить все условия до 15 марта.

Разработчики Stalker позже заявили, что учетная запись одного из сотрудников была взломана и полученные изображения используются теперь для шантажа.

"Мы просим вас, в случае слива, не смотреть и не распространять информацию о Stalker-2. Потому что устаревшие рабочие материалы могут размыть впечатление от финальной идеи, которую мы заложили в игру", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", несколько лет назад националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру - разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в сети обвинили в недостаточном внимании к украинскому языку.

Также "Страна" писала, как в Украине еще в мае 2018 года взялись за разработку продолжения легендарной "стрелялки" S.T.A.L.K.E.R.