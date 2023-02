ГП "Антонов" и корпорация Microsoft заключили лицензионный договор на право использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии продукта Microsoft Flight Simulator. Каждый его пользователь сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета "Антонов".

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба украинского предприятия.

Microsoft обратилась к ГП "Антонов" с инициативой возродить в этой игре Ан-225 в виде, максимально приближенном к оригиналу. "Антонов" со своей стороны активно включилось в процесс реализации этой идеи.

По словам главы программы Microsoft Flight Simulator Йорга Ньюмана, разработчики "хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета, до 27 февраля".

"Наше желание - сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "Антонов", которое будет восстанавливать этот мощный самолет", - сообщил Ньюман.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов мог протестировать новую игру от Microsoft. Он отметил высокий профессионализм команды, работавшей над разработкой этого продукта.

"Сегодня я рад приветствовать вас на борту крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" в игре Microsoft Flight Simulator! Мы искренне благодарны всем, кто помогает нам в восстановлении этого славного великана. Искренне желаю вам насладиться прекрасным, неповторимым чувством полета, когда именно в ваших руках оживет мощная, непревзойденная птица, которая так красиво, легко и изящно чувствует себя в небе! Смело отправляемся в полет! Be brave like Ukraine! Mriya is coming! Мы восстановим ее вместе!" - сказал пилот в своей приветственной речи к пользователям продукта.

В свою очередь разработчики игры во время стрима рассказали, что самолет станет частью платного дополнения стоимостью 19,99 долларов. Деньги от его продаж планируют направить на восстановление "Мрии". Для персонального компьютера дополнение можно будет приобрести начиная с 27 февраля. Для консоли Xbox - с 14 марта.

Напомним, Ан-255 был уничтожен 27 февраля 2022 года в Гостомеле во время воздушной атаки.

В ноябре стало известно, что "Антонов" строит второй транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 "Мрия", который заменит уничтоженный в Гостомеле борт.