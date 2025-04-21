В понедельник, 21 апреля, в Украине идет 1153-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.54 В ночь после пасхального перемирия Украина атаковала РФ беспилотниками, заявляет Минобороны РФ.

Сообщается, что сбиты 104 дрона.

10.27 Россия заявляет, что ВСУ придерживались перемирия.

"Интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ в дневное время в период Пасхального перемирия была существенно снижена", - сообщает Минобороны РФ.

10.19 Минобороны РФ подтверждает окончание пасхального перемирия.

Ведомство заявляет, что "с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции".

7.56 По Николаеву около пяти утра был ракетный удар, сообщил мэр города Сенкевич.

Последствия уточняются.

7.41 "Шахеды" ночью ударили по предприятию в Павлограде, а КАБы - по Новопавловской общине.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Лысак.

Также дроны были замечены над областным центром.

5.51 После завершения пасхального перемирия РФ атаковала Украину "Шахедами". Взрывы звучали в Одесской и Черкасской областях.

5.33 США оказывают давление на Киев, чтобы он согласился на план Вашингтона, который предусматривает признание Штатами аннексии Крыма и отказ от принятия Украины в НАТО, пишет The Wall Street Journal.

Российский суверенитет над частью других четырех украинских регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области), которые захватила РФ, американцы признавать не будут, однако и не будут требовать, чтобы российские войска эти территории покинули (то есть они остаются под фактическим контролем РФ).

США сейчас ждут ответа от Зеленского на эти предложения. Ответ они рассчитывают получить на встрече, которая состоится в Лондоне на этой неделе.

Если Украина принимает этот план, тогда предложения будут представлены Москве, куда вновь может полететь Уиткофф.

"Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что Россия имеет законные претензии на любую из ее территорий", - предполагает издание.

Еще одна идея США, по словам источников WSJ, заключается в том, чтобы территория вокруг Запорожской АЭС была объявлена нейтральной зоной, которая могла бы быть передана под американский контроль.

Также, по данным издания, план не предусматривает ограничений на численность и вооружения ВСУ.

При этом в плане не содержатся упоминания о гарантиях безопасности Украине. Администрация Трампа не заявила, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, если они будут отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии.

Напомним, что американские гарантии защиты для миротворческого контингента в Украине, если он подвергнется нападению РФ, в Европе называют ключевым условием, без которого отправлять свои войска не готовы даже Франция и Британия.

01.15 Зеленский дал понять, что Украина планирует придерживаться перемирия и после Пасхи.

"Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - заявил президент, комментируя окончание назначенного Путиным пасхального перемирия.

Ранее в Кремле заявили, что приказов о продлении остановки огня Путин не издавал. Зеленский же призывал продлить перемирие на 30 дней.

Тем временем РФ возобновила воздушные удары по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ по Харьковской и Сумской областям.

Это произошло по истечении срока пасхального перемирия. До этого Россия воздушных атак не проводила (что ранее признал и Зеленский). То есть фактически перемирие закончилось.