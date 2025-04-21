Несмотря на призывы Владимира Зеленского, россияне не продлили пасхальное перемирие и оно закончилось сегодня в полночь. Бои возобновились по всей линии фронта.



Почему РФ ограничила перемирие 30 часами, мы уже писали. Это была разовая пиар-акция с целью показать, что Москва реагирует на призывы президента США Дональда Трампа дать сигналы о готовности к миру, а также в целом для поддержания диалога с ним.



На более длительное прекращение огня Кремль сейчас идти не хочет, так как увязывает его с выполнением перечня условий, который как раз сейчас обсуждают американцы с Украиной, Европой и РФ. Собственно, от того, удастся ли их согласовать, и зависит, будет перемирие или нет.



Трамп, как всегда, оптимистичен. Вчера он заявил, что прекращение огня начнется уже до конца недели. Это уже породило слухи в украинских политических кругах о том, что перемирие подпишут не позднее 27 апреля, в крайнем случае – не позднее 1 мая.



Ключевыми моментами в этом процессе станет встреча в Лондоне, где Украина и европейцы дадут свой ответ на озвученные представителями Вашингтона на прошлой неделе в Париже условия США, а также последующий за этим визит Стивена Уиткоффа в Москву, где он должен получить ответ насчет этих условий от Владимира Путина.



Условия уже опубликованы в западных СМИ: это остановка огня по линии фронта (захваченные россиянами территории остаются под контролем РФ), отказ от принятия Украины в НАТО, снятие части санкций с РФ (как американских, так и европейских), создание вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоны и передача самой станции под контроль США. Штаты также признают российский статус Крыма.



Для того чтобы перемирие наступило, с этим планом должны согласиться Украина, европейцы и РФ. И с каждой стороной будут проблемы. Даже с Киевом, который уже дал согласие на прекращение огня по линии фронта. Но теперь от украинских властей требуют ещё отказа от вступления в НАТО, а также смириться с тем, что США признают российский статус Крыма без предложения Вашингтоном каких-либо гарантий безопасности.

Политически это окажется для Владимира Зеленского крайне болезненным. Многочисленные противники внутри страны могут обвинить его в капитуляции и предательстве национальных интересов. Однако по большому счету у него нет возможности как-то повлиять на желание США признать аннексию Крыма и нежелание Вашингтона принимать Украину в НАТО и давать гарантии безопасности. Конечно, Киев может в знак протеста демонстративно хлопнуть дверью и взять назад свое согласие на прекращение огня - а заодно и отказаться подписывать ресурсную сделку. Но в таком случае это означает прекращение американской военной помощи и передачи разведданных, а возможно, и более серьезные меры воздействия на Киев. И войну придется продолжать уже в более тяжелых условиях.

Вероятность отказа Украины принимать американские условия, безусловно, существует, но небольшая. Скорее, она попытается получить от США какие-либо гарантии если не безопасности, то хотя бы поставок оружия для модернизации ВСУ после перемирия, хотя не очевидно, что это получится.



Куда большие проблемы могут возникнуть с двумя другими участниками переговоров: европейцами и россиянами.



От Европы ждут согласия на снятие части антироссийских санкций, что само по себе очень непросто с точки зрения процедуры, не говоря уже о том, что любой член ЕС может заблокировать процесс. То же касается отказа от приема Украины в НАТО: если это решение захотят формализовать на саммите НАТО, потребуется согласие всех его членов.



Кроме того, есть еще вопрос миротворцев, которых хотят послать в Украину некоторые европейские страны и для которых Лондон и Париж требуют гарантий защиты от США в случае атаки РФ. Без гарантий отправлять войска в Украину европейцы не хотят. Если Вашингтон даст такие гарантии, то это грозит сорвать переговоры с Москвой, так как она против присутствия любых войск НАТО на территории Украины.

Наконец, большой вопрос, согласует ли предложенные американцами условия Россия.

Во-первых, вряд ли Москве понравится идея отдать американцам Запорожскую АЭС, которую она сейчас контролирует.

Во-вторых, условия Кремля, как известно, гораздо шире, чем предложенные американцами. Даже если учесть публично озвученные Путиным в марте требования прекратить поставки оружия и мобилизацию. А непублично называют более широкий перечень, включая проведение выборов, отстранение Зеленского от власти, изменение внутренней политики и т.д.

Правда, ходят слухи, что часть этих условий американцы уже предъявили Киеву в отдельном списке, дав на их выполнение 30 дней, когда будет действовать первое перемирие. И от их выполнения якобы зависит, будут ли его продлевать. Но подтверждений таким слухам пока нет.



При этом, несмотря на все сложности, нельзя на 100% исключать, что сторонам удастся договориться. Европа и Киев сильно зависят от поддержки США в военном плане, а потому их возможности сопротивляться требованиям Вашингтона ограничены. Россия же за свое согласие на перемирие получает не так уж и мало: снятие санкций, признание американцами российского статуса Крыма, что откроет дорогу к легализации на международном уровне захвата других украинских территорий. И неизвестно, получит ли она лучшие условия, если война затянется. Поэтому базис для договоренностей есть.

Другой вопрос, что итоговые условия перемирия могут отличаться от тех опубликованных сейчас в СМИ.