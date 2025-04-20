Несмотря на то, что и Украина, и Россия обвиняют друг друга в нарушении перемирия, само по себе то, что оно было объявлено Путиным и затем, хоть и не сразу, фактически поддержано Зеленским, говорит о многом.



Во-первых, о том, что Путин не заинтересован в срыве переговоров о прекращении огня и в разрыве с Трампом. Его вчерашнее заявление – это символический жест, который показывает, что он и далее намерен вести диалог с Вашингтоном, который, судя по всему, считает важным. В противном случае он мог бы просто подобных символических жестов не делать, а далее настаивать на своих условиях. Также примечательно, что Путин объявил о перемирии после того, как Трамп сказал, что ждет шагов по направлению к прекращению огня до конца недели, а также дал понять, что, если в ближайшее время шаги не последуют, то США выходят из переговоров.

"Похоже, Россия также хочет сохранить участие США в мирных переговорах", - комментирует старший политолог корпорации RAND Самуэль Чарап.



В Украине распространено мнение, что все происходящее – это блеф Кремля, чтоб сохранить веру Трампа в то, что Путин хочет мира, удержать Вашингтон от резких шагов против РФ за то, что Москва игнорирует предложение о 30-дневном перемирии (при том, что Киев уже на него согласился), дискредитировать Украину в глазах Белого дома (в случае, если б Зеленский от пасхального перемирия отказался) и, в целом, далее использовать диалог с Трампом для раскола позиции Запада по отношению к войне в Украине.



С другой стороны, если Кремль в принципе не собирается идти на завершение войны, то это станет понятно довольно быстро – Вашингтон дает пару недель на решение вопроса о прекращении огня. И если оно не будет достигнуто ввиду отказа РФ, то на отношение к Москве Вашингтона пасхальное перемирие вряд ли как-то принципиально повлияет. А потому и объявлять его, в таком случае, было бы бессмысленно.

Поэтому вчерашнее заявление Путина, не исключено, является косвенным свидетельством, что Кремль не отбрасывает полностью возможность своего согласия на прекращение огня. Другой вопрос, смогут ли договориться стороны об условиях. Пойдет ли, например, Европа на снятие санкций против РФ, что, как пишут СМИ, входит в "мирный план Трампа". В то же время, если верить утечкам в медиа, Вашингтон готов признать российский статус Крыма, что, потенциально, откроет дорогу к международному признанию российских территориальных завоеваний в Украине. И это может стать для Кремля веским аргументом согласиться на перемирие.



Также обращает на себя внимание и тот факт, что, судя по сообщениям как с украинской, так и с российской стороны, перемирие не распространяется на бои в Белгородской и Курской областях, где армия РФ стремится вытеснить ВСУ с оставшихся там небольших плацдармов. Также вопросу Курской области вчера Путин уделил главное внимание в разговоре с начальником ГШ ВС РФ Герасимовым. И это может указывать на то, что Кремль форсирует взятие под контроль всей международно признанной территории России в ожидании прекращения огня.



Второй показательный момент связан с реакцией Зеленского. Очевидно, предложение Путина было сделано так, чтоб Украина от него отказалась – буквально за полтора часа до начала перемирия, без, судя по всему, предварительных согласований с Киевом. И первая реакция Зеленского и МИД Украины была негативной, что мировые СМИ истолковали как отказ украинских властей от пасхального перемирия. После чего Зеленский, как мы уже писали, резко поменял позицию, на перемирие фактически согласился и сразу предложил продлить его еще на 30 дней после Пасхи. И это сильное отличие от ситуации января 2023 года, когда на аналогичное предложение Путина о рождественском перемирии Киев вообще не обратил внимания. Это означает, что настрой на мир в международном поле (да и в Украине) постепенно становится все более сильным и его уже нельзя игнорировать. А потому и Зеленский, и Путин сейчас и "соревнуются" в миролюбии, а не в жесткости позиции по отношению к противнику.

Будет ли продлено перемирие после Пасхи, как предлагает Зеленский? Пока на это мало что указывает. Обилие заявлений сторон о нарушении перемирия скорее создает почву для того, чтоб его прекратить, обвинив противника в "недоговороспособности". Кроме того, Кремль изначально заявлял, что готов на полное прекращение огня только при выполнении определенных условий (которые сейчас как раз обсуждаются) и пока не очень похоже, что он согласится пойти на длительное перемирие "авансом", ещё до того как эти условия будут выполнены. И, судя по всему, Зеленский и делал свое предложение о продлении "режима тишины" после Пасхи в расчете на то, что Путин откажется, после чего Киев в очередной раз обвинит его в желании продолжать войну.

С другой стороны, когда Путин вчера объявлял пасхальное перемирие, многие были уверены, что он это делает в расчете на отказ Зеленского, что и виделось изначально наиболее вероятным ответом на предложение Кремля. Однако Киев, пусть и с оговорками, но перемирие фактически поддержал.



Так что, неожиданности, как видим, в нынешней атмосфере возрастающего ожидания завершения войны, все ж таки случаются.



Поэтому стоит дождаться конца дня, когда и станет понятно, будет ли продлено перемирие или нет.