Российский лидер Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 сегодняшнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин сказал, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

То есть перемирие стартует уже менее чем через час (время в Киеве и Москве сейчас одинаковое).

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин.

Он призвал Киев также объявить пасхальное перемирие.

"Реакция на пасхальное перемирие покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в мирных переговорах", - добавил Путин.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что отданы указания всем командующим группировок в так называемой "зоне СВО" о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00.

Режим прекращения огня будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения ВСУ, утверждают в МО РФ.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не дал ответа на пасхальное перемирие Путина. Он не сказал, что он его принимает. Но и прямо не сказал, что отвергает. Не сказал ни "да", ни "нет".

Он заявил, что "Путин играет жизнями людей".

"Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе – это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - написал Зеленский.

Украинский МИД следом за Зеленским ушел от прямого ответа на предложенное Москвой перемирие.

"Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе. Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям", – заявил глава МИД Андрей Сибига.

Что это значит

Слухи о том, что на Пасху будет объявлено перемирие ходили уже несколько дней, подкрепленные заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он ждёт новостей по прекращению огня до конца недели.

И вот новость появилась. От Путина.

Правда, касается она перемирия только на один день, а не на 30 дней, к чему призывают американцы и на что уже согласился Зеленский.

И МО РФ заявляет, что соблюдаться режим перемирия будет, только если к нему присоединится Украина.

Если Киев не поддержит пасхальное перемирие, то, соответственно, и прекращения огня не будет. А Путин объявит это "доказательством недоговороспособности Киева" (на что, возможно, и есть расчет Кремля, чтоб перебить обвинения в том, что он не хочет прекращения огня). И нынешнее "пасхальное перемирие" повторит судьбу "рождественского перемирия", объявленного Путиным в январе 2023 года, которое Украина не поддержала. Но тогда и ситуация по войне была кардинально иной, чем сейчас, и о мирных переговорах речь не шла вообще.

Но если Киев согласится сейчас на пасхальное перемирие, это может стать сигналом, что и общее прекращение огня на длительный срок вполне возможно в ближайшее время.

Между тем 18.00 наступило. Начало действовать объявленное Путиным пасхальное перемирие.

Зеленский на него согласием не ответил. Сообщений о том, что украинским войскам дали приказ прекратить огонь не поступало.

Следовательно, Киев объявление перемирия не поддержал.

Минобороны РФ заявляло, что перемирие будет действовать только в том случае, если его будет соблюдать Украина.

То есть, если в ближайшее время не будет приказа ВСУ прекратить огонь, то перемирие действовать де-факто не будет.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина согласилась, что перемирие - это первый этап на пути к миру.

Перед этим сообщалось, что президент США Дональд Трамп ждёт ответа от Путина по перемирию до Пасхи. О том, что происходит с переговорами о мире в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.