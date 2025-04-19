Сегодня ведущие западные СМИ вышли с подробностями относительно причин и последствий вчерашних заявлений американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио о возможности выхода Соединенных Штатов из мирных переговоров. А также появились новые детали встречи в Париже.

Выделим то, что есть общего практически во всех публикациях.



1. Оценка большинства публикаций совпала с оценкой "Страны", которую мы давали еще вчера – угрозы Трампа выйти из переговоров в первую очередь являются формой давления на Украину и Европу, так как за этими угрозами стоит риск полного прекращения американской военной поддержки Украины. Как пишут издания, американцы на встрече в Париже не дали никаких гарантий продолжения даже передачи развединформации. А новые пакеты помощи США в Вашингтоне вообще не рассматриваются.

2. По условиям предлагаемой американцами сделки в новых публикациях дополнительной информации появилось немного. В основном все крутится вокруг прежних положений: прекращение огня по линии фронта, уже захваченные территорию остаются за Россией, с РФ снимаются частично санкции (не только США, но и Европы), НАТО отказывается принимать Украину в Альянс. К этому добавился еще один момент – признание США российского статуса Крыма (официально все это, к слову, пока не подтверждалось).

3. Если исходить их описанных выше условий, то более-менее понятно, по какому поводу американцы давят на европейцев угрозами "выхода из процесса". Вероятно, таким образом Вашингтон, как мы уже писали, побуждает ЕС к отмене санкций против РФ.

4. По поводу чего США давят на Киев - менее понятно, так как украинские власти уже согласились на прекращение огня по линии фронта, а выполнение прочих условий от них не зависит. Однако в СМИ приводятся слова министра обороны Рустема Умерова, который говорит, что Украина "согласна с планом Трампа на 90%". То есть имеются еще некие 10%, с которыми украинские власти не согласны. Что в них входит, точно неизвестно. Слухи курсируют разные - от отмены военного положения и мобилизации сразу после перемирия до проведение выборов, ухода Владимира Зеленского с поста президента, изменений во внутренней политике. Ряд СМИ пишут, что уход Зеленского ставит жестким условием Москва. Однако не пишут, что это требование поддерживает Трамп. Но, судя по всему, "10%" разногласий между Киевом и Вашингтоном все-таки остаются.

5. Реакция РФ на условия сделки Трампа точно неизвестна. Оценки звучат диаметрально противоположные. По одной версии, Путин ставит заведомо невыполнимые условия и на прекращение огня идти не намерен. По другой - Москва и Вашингтон обо всем между собой уже договорились и сейчас остается лишь добиться согласия Киева и Европы. Есть и средняя версия – что торги между РФ и США еще идут и все будет зависеть от того, удастся ли согласовать условия. При этом до конца непонятно, что будет, если Россия на прекращение огня не согласится. Угрозы Трампа "выйти из процесса" ее вряд ли испугают – если выход будет сопровождаться прекращением помощи США Украине, то это РФ пойдет в плюс. Также не озвучивает Трамп и то, предпримет ли он меры против Москвы в случае, если она не захочет идти на сделку. Хотя это еще не означает, что их не будет. Но, повторимся, пока никаких подобных угроз Белый дом не высказывает. Наоборот, все время выражает оптимизм относительно перспектив мирных договоренностей.

6. Важный момент касается информации (если она правдива) о готовности США признать Крым российской территорией. Это будет означать фактическую международную легализацию аннексии полуострова, а через созданный прецедент может открыть дорогу к признанию российского статуса и других захваченных регионов. При этом протесты Украины и Европы в данном случае уже вряд ли смогут сильно повлиять на процесс. Также как не имеют большое воздействия протесты Сербии и ряда других стран против независимости Косово, которую поддержали американцы. То, что США признают российский статус Крыма, будет означать, что там смогут работать американские компании. Также, вполне вероятно, за Штатами последуют и их союзники (например, Саудовская Аравия) и, возможно, даже ряд европейских стран (Венгрия, Словакия) и не только европейских. То есть признание США Крыма российским (если действительно такие намерения у Трампа имеются) будет иметь большие последствия и, возможно, рассматривается Штатами как дополнительный аргумент для Кремля согласиться на предложенную Вашингтоном сделку.

7. График переговоров. Судя по публикациям в СМИ, на встрече в Лондоне на следующей неделе США обсудят с европейцами и украинской делегацией их реакцию на озвученные ранее условия сделки и возможное их "встречное предложение". После чего Вашингтон вновь выйдет на контакт с Москвой и обсудит ситуацию с ней. Не исключено, что будет еще некоторое время обмен "встречными предложениями", но вряд ли долгий. Белый дом заявляет, что делает ставку на выход на договоренности в течение ближайших пары недель. Другими словами, к началу мая уже должно стать понятно, будет ли прекращение огня или нет. И если нет, то что далее предпримет Вашингтон.